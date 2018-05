Oppenau – Kradfahrerin gestürzt und schwer verletzt

Oppenau (ots) – Am Sonntag, um 12.35 Uhr, befuhr eine 39-jährige Kradfahrerin die L92 talwärts von der B500 kommend. Bei der Durchfahrt einer Linkskurve kam sie aus bislang unbekanntem Grund nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte dort. Hierbei brach sie sich die Schulter und das Wadenbein. Sie wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Es entstand ein Unfallschaden in Höhe von ungefähr 4.000 Euro.

/kol.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3936075