Oppenau, Kuppenheim, Hausach – Tresore im Visier

Oppenau, Kuppenheim, Hausach (ots) – Noch unbekannte Langfinger trieben in der Nacht von Sonntag auf Montag in gleich zwei Metzgereien sowie einer Bäckereifiliale ihr Unwesen. So stiegen die ungebetenen Besucher vermutlich kurz vor 3 Uhr in eine Fleischerei in Oppenau ein. Hier hebelten sie nach ersten Erkenntnissen einen Wandtresor aus der Verankerung und schafften das schwere Behältnis unbemerkt davon. Zwischen 21 Uhr und kurz vor 5 Uhr machten sich Unbekannte auch in einer Metzgerei in Kuppenheim zu schaffen. Indem eine Eingangstür aufgehebelt wurde, gelangten die Diebe in die Büroräume des Anwesens und ergaunerten auch hier einen Wandtresor samt Inhalt. Bei einem dritten Vorfall in einer Bäckerei in Hausach blieb es lediglich beim versuchten Diebstahl. Den Unbekannten gelang es hierbei offenbar nicht, den Safe abzutransportieren. Die zuständigen Ermittler erhoffen sich nun vor allem durch die Arbeit der Kriminaltechniker, Hinweise über die Täter zu erlangen. Ob die drei Fälle in konkretem Zusammenhang stehen, wird geprüft. /ya

