Oppenau, L 92 – Verbot ignoriert und Kollision verursacht

Anzeige

Oppenau (ots) – Der 40 Jahre alte Fahrer eines 15 Tonnen schweren und ungeladenen Sattelzugs hat sich am Freitagmittag über die für ihn und sein Fahrzeug geltende Gewichtsbeschränkung auf der L 92 hinweggesetzt und hat überdies einen Unfall verursacht. Die Strecke von Oppenau in Richtung Zuflucht ist lediglich für Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von sechs Tonnen freigegeben. Der Lenker des Schwergewichts hat allerdings das für ihn bestehende Verbot ignoriert und kollidierte gegen 13:20 Uhr, in Höhe einer dortigen Jugendherberge, mit einem entgegenkommenden Mercedes einer 34-Jährigen. Nach derzeitigen Feststellungen war der Lenker des Sattelzugs nicht möglichst weit rechts gefahren. Die Autofahrerin hat sich durch die Kollision leichte Verletzungen zugezogen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4547105 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4547105