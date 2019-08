Oppenau – Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Anzeige

Oppenau (ots) – Am Samstagnachmittag kam es auf der Kreisstraße 5370 zwischen Allerheiligen und Oppenau zu einem Unfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Die 29-jährige Fahrerin eines Audi A4 wollte von der Rinkenstraße nach links in die K5370 abbiegen. Sie Einer Gruppe von vier Motorradfahrer, die auf der K5370 in Richtung Oppenau unterwegs war, musste sie die Vorfahrt gewähren. Nachdem drei Motorradfahrer die Einmündung passiert hatten, übersah sie den Vierten und fuhr los. Der 48-jährige Kawasakilenker aus Frankreich konnte einen Unfall nicht mehr vermeiden. Er fuhr dem Audi vorne links in den Kotflügel und wurde über die Motorhaube geschleudert. Hierbei wurde er schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Audi-Fahrerin und ihr Beifahrer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. /br

