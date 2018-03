Oppenau – Versuchte Einbrüche

Oppenau (ots) – Nicht gerade erfolgreich versuchte vermutlich der gleiche Unbekannte über das vergangene Wochenende in zwei Gebäude in Oppenau einzubrechen. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen versuchte sich der Langfinger an mehreren Türen des Rathauses, die aber allesamt seinen Hebelversuchen Stand hielten. In der Straßburger Straße versuchte der Unbekannte an einem Mehrfamilienhaus zwischen Sonntagfrüh und Sonntagmittag die Eingangstüre aufzuhebeln. Auch hier gelangte er nicht in das Innere. Ein Gesamtschaden von etwa 1.400 Euro ist trotzdem zu beklagen.

