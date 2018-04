Oppenau – Zusammenstoß zwischen zwei Motorradfahrern

Oppenau (ots) – Auf der Kreisstraße 5370 fuhr am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer von Allerheiligen in Richtung Ruhestein. In einer Rechtskurve verlor er auf Grund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle und stürzte. Hierbei geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer. Beide stürzten auf die Fahrbahn, wobei beide Motorradfahrer schwer verletzt wurden. Beide Motorradfahrer wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert, auch ein Rettungshubschrauber wurde eingesetzt. An den Motorrädern entstand ein Schaden von 3000 EUR. Für die Zeit der Unfallaufnahme durch das Verkehrskommissariat Offenburg musste die Straße voll gesperrt werden.

/Him

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3930284