Ortenberg – Brand auf dem Balkon

Anzeige

Ortenberg (ots) – Eine achtlos weggeworfene Zigarette setzte am Sonntagmittag vermutlich den trockenen Inhalt eines Blumenkastens in Brand. Gegen 14 Uhr wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr Offenburg in die Straße „Obere Matt“ zu einem vermeintlichen Dachstuhlbrand gerufen. Glücklicherweise konnten die Wehrleute feststellen, dass lediglich ein Blumenkasten auf einem Balkon brannte. Eine Markise sowie ein Geländer und eine Regenrinne wurden ebenfalls beschädigt. Der entstandene Schaden beträgt etwa 2.000 Euro.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4376039