Ortenberg – Brennender Busch?

Ortenberg (ots) – In einem Schrebergarten an der Ortsumfahrung Ortenberg wurde am Mittwochabend ein Feuer gesichtet. Beim Eintreffen der alarmierten Hilfskräfte konnte allerdings nur ein 36-jähriger Mann angetroffen werden, der unerwünschtes Grün auf seine Art entsorgte. Der Brand wurde von der örtlichen Feuerwehr gelöscht. Durch den Einsatz musste die Umgehungsstraße kurzzeitig gesperrt werden.

