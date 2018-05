Ortenberg – Einbruch in Wohnhaus

Ortenberg (ots) – Im Zeitraum zwischen 10 und 12 Uhr wurde am Mittwoch in ein Wohnhaus in der Bruchstraße eingebrochen. Die Anwohnerin musste feststellen, dass bei dem gewaltsamen Eindringen ein Kellerfenster und ein weiteres Fenster zum Treppenhaus in Mitleidenschaft gezogen wurden. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Beamten des Polizeipostens in Gengenbach haben die Ermittlungen aufgenommen.

