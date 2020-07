Ortenberg – Frontalzusammenstoß knapp entgangen, Zeugen gesucht

Anzeige

Ortenberg (ots) – Nach einem Unfall, der nur knapp an einem Frontalzusammenstoß vorbeiging, sind die Beamten des Polizeipostens Gengenbach nun auf der Suche nach dem flüchtigen Verursacher und möglichen Zeugen. Am vergangenen Dienstag befuhr ein 53 Jahre alter Fahrer eines Fiat Ducato die L 99 aus Richtung Offenburg, Kreisverkehr Südring, kommend in Richtung Kreisverkehr Ortenberg, als ihm gegen 16 Uhr der noch unbekannte Pkw-Fahrer entgegenkam. Aus noch unbekannten Gründen geriet dieser zu diesem Zeitpunkt über die Mittellinie auf die Gegenspur, weshalb der Ducato-Fahrer gezwungen wurde, nach links auszuweichen um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Da nun auch der unbekannte Autofahrer sein Abkommen nach Links bemerkte, steuerte er zurück auf seine Fahrbahnseite und streifte dabei den Transporter des 53-Jährigen. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, suchte der mutmaßliche Unfallverursacher das Weite. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die Beamten des Polizeipostens Gegenbach Fahrzeugteile sicherstellen, die möglicherweise vom Verursacherfahrzeug stammen. Demnach könnte es sich um ein rotes Fahrzeug der Marke Suzuki handeln. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Verursacher geben können, wenden sich mit ihren Hinweisen unter der Telefonnummer 07803 9662-0 an die Beamten in Gengenbach.

