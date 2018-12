Ortenberg – Im Kreisverkehr zusammengestoßen

Anzeige

Ortenberg (ots) – Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw kam es am Montagnachmittag auf der K 5326. Ein Renault-Fahrer wollte in den dortigen Kreisverkehr einfahren und beachtete dabei offensichtlich nicht den bereits im Kreisel fahrenden Hyundai-Lenker. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand. /sp

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4140225