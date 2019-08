Ortenberg – Riskante Ausfahrt / Zeugenaufruf

Anzeige

Ortenberg (ots) – Nach einem riskanten Überholmanöver am frühen Mittwochabend in der Schluchgasse haben die Beamten des Polizeipostens Gengenbach die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen war ein 21 Jahre alter Rennradfahrer gegen 18.20 Uhr in Richtung Ohlsbach unterwegs, als ihm der noch unbekannte Fahrer eines Opel entgegenkam und hierbei zwei weitere Radfahrer riskant überholt haben soll. Um eine Kollision mit dem Lenker des Zafira zu vermeiden, musste der Rennradfahrer eigenen Angaben zufolge ein Ausweichmanöver nach rechts einleiten. Um den Autofahrer auf sein riskantes Verhalten aufmerksam zu machen und ihn zur Rede zu stellen, nahm der Radler die Verfolgung auf und stellte ihn unweit des Kreisverkehrs in der Hauptstraße. Vom Handeln des Zweiradlenkers unbeeindruckt, soll der Fahrer des Opel diesen einfach umkurvt und dann erneut das Weite gesucht haben. Hierbei kollidierte dieser mit dem Rennrad und sorgte so für einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Der Autofahrer soll etwa 60 Jahre alt und von kräftiger Statur gewesen sein. Hinweise werden an die Telefonnummer 0781 21-2200 erbeten.

