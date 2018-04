Ortenberg – Über das Dach eingestiegen, Zeugen gesucht -Nachtragsmeldung

Ortenberg (ots) – Zwischenzeitlich haben die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Wer in Verbindung mit dem Einbruch verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wendet sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-2820 an die Ermittler der Kripo.

/wo

Ursprungsmeldung vom 09.04.2018, 15.02 Uhr

Ortenberg – Über das Dach eingestiegen

Unbekannte sind über das Wochenende in der Offenburger Straße über das Dach in einen Lebensmitteldiscounter eingestiegen. Im Markt wurde eine Wand durchbrochen, um so in die Büroräume vorzudringen. Dort machten sich die Langfinger an einem Tresor zu schaffen und gelangten an Bargeld. Von den Einbrechern und der Beute fehlt nun jede Spur. Aufgrund eines zunächst nicht einzuordnenden Geruchs wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr Ortenberg hinzugezogen. Eine Luftmessung zusammen mit einem Mitarbeiter des lokalen Gasanbieters verlief allerdings negativ. Spezialisten der Kriminaltechnik kümmerten sich um die Spurensicherung. Die Höhe des Sachschadens ist noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3911867