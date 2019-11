Ortenberg – Unfall nach Vorfahrtsmissachtung

Anzeige

Ortenberg (ots) – Ein Leichtverletzter und rund 10.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz einer Vorfahrtsmissachtung am Mittwochmorgen in der Offenburger Straße. Ein Volvo-Lenker wollte kurz vor 10 Uhr aus der Straße ‚Im Lindle‘ die Offenburger Straße überqueren und kollidierte hierbei mit einem aus Offenburg herannahenden BMW eines 43-Jährigen. Der BMW-Fahrer erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen, benötigte allerdings keine ärztliche Soforthilfe. Die Unfallautos mussten an den Abschlepphaken.

