Ottenhöfen, Achern – Unfallgegner gesucht – Die Geschichte zweier verpasster Chancen

Ottenhöfen, Achern (ots) – Nach einem Unfall, der sich bereits Ende August in der Ruhesteinstraße in Ottenhöfen abgespielt hatte, sind die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch nicht auf der Suche nach einem flüchtigen Unfallverursacher, sondern nach einem verletzten Geschädigten. Ursächlich war ein Unfall am 26. August (Montag) gegen 16:45 Uhr. Ein Citroen-Fahrer fuhr in die bevorrechtige Ruhesteinstraße ein und übersah dabei den Fahrer eines Motorrollers. Der Autofahrer händigte seine Personalien aus, der Zweiradfahrer blieb indes Unbekannt. Auch war zum Unfall keine Polizei gerufen worden. Am nächsten Tag wurde die Mutter des Zweiradfahrers bei dem Autofahrer vorstellig und teilt mit, dass ihr Kind stationär im Acherner Klinikum aufgenommen werden musste. Nachdem der Citroen-Fahrer seine Versicherungsdaten an die Mutter aushändigte, verpasste er zum zweiten Mal die Chance, Daten seines schwer verletzten Unfallgegners zu erhalten. Aus Datenschutzgründen und einer Vielzahl von Patienten am Aufnahmetag, verliefen die Ermittlungen der Beamten aus Achern im Klinikum bislang erfolglos. Daher bitten die Ermittler des Polizeireviers Achern/Oberkirch nun den unbekannten Rollerfahrer, sich unter der Telefonnummer 07841 7066-0 zu melden.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4382997