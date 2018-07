Ottenhöfen – Aufgefahren

Ottenhöfe (ots) – Ein 44-jähriger Fahrer eines Lastwagens war am Donnerstagmittag auf der Landstraße (L 87) von Kniebis kommend in Richtung Achern unterwegs. Kurz nach 15 Uhr reduzierte der Lenker der Sattelzugmaschine verkehrsbedingt die Geschwindigkeit, was ein nachfolgender 34-jähriger BMW-Fahrer ersten Ermittlungen nach zu spät erkannte. Er krachte in das Heck des Schwergewichts und wurde hierbei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 40.000 Euro.

