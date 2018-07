Ottenhöfen, K 5371 – Motorradfahrerin mit Schutzplanke kollidiert

Ottenhöfen (ots) – Nachdem einem Motorradfahrer am Sonntagvormittag in einer Linkskurve der K 5371 auf der Fahrt in Richtung Allerheiligen das Hinterrad wegrutschte und er hierdurch stürzte, kam auch eine nachfolgende Bikerin gegen 10.45 Uhr zu Fall, die durch das plötzliche Hindernis abbremste, auf den Grünstreifen geriet und letztlich mit einer Schutzplanke kollidierte. Der zuvor gestürzte Zweiradfahrer war gerade im Begriff seine Maschine aufzurichten, als die 27-Jährige um die Kurve gefahren kam. Die Frau zog sich durch den Unfall Verletzungen an Kopf und Rücken zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Offenburger Klinik geflogen. Die K 5371 war zur Unfallaufnahme und Straßenreinigung bis gegen 13.15 Uhr komplett gesperrt. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro taxiert.

