Ottenhöfen – NACHTRAGSMELDUNG – Großfahndung nach Raubüberfall auf Tankstelle, zwei Tatverdächtige ermittelt

Ottenhöfen (ots) – Nach dem Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Ruhesteinstraße am Donnerstagnachmittag haben die Ermittlungen der Beamten der Kripo Offenburg noch am Abend zur Erhärtung des Tatverdachtes gegen zwei junge Männer geführt. Die beiden 16 und 18-Jährigen wurden im Ortsteil Unterwasser kurze Zeit nach der Tat kontrolliert und vorläufig festgenommen. Im Zuge der anschließenden Vernehmungen zeigten sich beide geständig. Der Tatverdacht gegen die im Bereich der Zuflucht ebenfalls festgestellten Männer hatte sich hingegen schnell zerschlagen, sie wurden auf freien Fuß entlassen. Die beiden dringend Tatverdächtigen erwartet ein Strafverfahren wegen schwerer räuberischer Erpressung.

Da gegen den 18 Jahre alten Heranwachsenden ein vom Amtsgericht Achern verhängter Jugendarrest in anderer Sache anhängig war, wurde er in eine Jugendarrestanstalt überstellt. Der 16-jährige Verdächtige wurde auf freien Fuß entlassen.

