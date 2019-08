Ottenhöfen – Pkw beschädigt und geflüchtet

Anzeige

Ottenhöfen (ots) – Am späten Mittwochmittag wurde in der Ruhesteinstraße ein abgestellter blauer Mazda beschädigt. Der Pkw-Besitzer befand sich gegen 17:20 Uhr in einer Bäckerei, als er von Zeugen darauf aufmerksam gemacht wurde, dass der linke Außenspiegel seines Mazdas beschädigt sei. Laut Zeugenangaben könnte es sich bei dem Unfallverursacher möglicherweise um den Fahrer eines weißen Lkws handeln. Hinweise zu dem Unfall werden von den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch unter der Telefonnummer 07841/7066-0 entgegengenommen.

/gü

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4360725