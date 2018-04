Ottenhöfen – Rechtzeitig abgesprungen

Ottenhöfen (ots) – Schwerere Verletzungen konnte der 59 Jahre alte Lenker einer Triumph am Sonntagmittag durch das rechtzeitige Abspringen von seiner Maschine verhindern. Er befuhr gegen 13 Uhr die K5371 in Richtung Ottenhöfen, als er vermutlich aufgrund seiner nicht angepassten Geschwindigkeit in einer Kurve zu Fall kam. Noch bevor sein motorisiertes Zweirad über die Straße rutschte und in die Leitplanke krachte, gelang es dem 59-Jährigen abzuspringen. Er verletzte sich hierbei leicht. Der entstandene Sachschaden beträgt zirka 3.000 Euro.

