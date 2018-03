Ottenhöfen – Versuchter Einbruch

Ottenhöfen (ots) – Vermutlich dürfte es der stabilen Beschaffenheit einer automatischen Schiebetür zu verdanken gewesen sein, dass einem Unbekannten in der Nacht auf Sonntag das gewaltsame Eindringen in ein Seniorenheim in der Ruhesteinstraße verwehrt blieb. Ersten Erkenntnissen zufolge hebelte der unerwünschte Besucher mit Werkzeug an der Pforte des Haupteingangs, schaffte es aber nicht, diese zu öffnen. Entwendet wurde letztlich nichts. Es blieb lediglich ein Sachschaden von rund 150 Euro zurück. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3895727