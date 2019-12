Ottenhöfen – Wiederholt unter Drogeneinfluss

Anzeige

Ottenhöfen (ots) – Eine Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch am Mittwochnachmittag in der Ruhesteinstraße hat für einen jungen Fahranfänger nun unangenehme Konsequenzen. Der 18 Jahre alte Fahrer eines Ford wurde gegen 16.20 Uhr einer genaueren Überprüfung unterzogen. Hierbei stellten die Ermittler fest, dass der Heranwachsende unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer seines Wagens gesessen haben dürfte. Wie sich darüber hinaus ergab, war es nicht der erste derartige Verstoß des jungen Mannes. Da er sich noch in der Probezeit befindet, sieht er nun gleich mehreren Unannehmlichkeiten entgegen.

/ya

