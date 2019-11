Ottenhöfen – Zusammengestoßen

Anzeige

Ottenhöfen (ots) – Vermutlich, weil die Lenkerin eines Volkswagen in einer Rechtskurve mit ihrem Fahrzeug über die Fahrbahnmitte hinauskam, kam es am Sonntag zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Opel. Die junge VW-Lenkerin war gegen 11:20 Uhr auf der Straße `Heidbach` in Richtung Unterwasser unterwegs, als es zum Zusammenstoß mit dem Opel der 48-Jährigen kam. Die Endvierzigerin zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 11.000 Euro geschätzt. /ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4442232