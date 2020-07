Ottersweier, A5 – Biertrinkend auf der Autobahn unterwegs

Anzeige

Ottersweier (ots) – Weil ein Citroen-Fahrer am Sonntagabend in Schlangenlinien fahrend und dabei Bier trinkend auf der A5 in Richtung Basel unterwegs war, alarmierten andere Autofahrer die Polizei. Oberkörperfrei, ständig wechselnde Geschwindigkeiten, in Schlangenlinien fahrend und den Gerstensaft konsumierend wurde der 53-Jährige kurz nach 20 Uhr im Bereich Rastatt über Notruf gemeldet, bevor ihn Beamte der Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl auf dem Standstreifen zwischen Bühl und Achern antreffen konnten. Der Mann, der deutliche Gleichgewichtsprobleme hatte, war dabei nicht mehr in der Lage, einen Alkoholtest zu vollziehen. Er musste die Beamten der Autobahn daher zu einer Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und er sieht einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen.

/rs

