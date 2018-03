Ottersweier, A5 – Mit Rauschgift durch die Nacht

Ottersweier, A5 (ots) – Da der Fahrer eines Citroen am Mittwoch kurz nach Mitternacht eine auffällige Fahrweise an den Tag legte, beabsichtigten Beamte des Autobahnpolizeireviers Bühl das Richtung Karlsruhe fahrenden Auto zu kontrollieren. Zunächst folgte der Fahrer den Aufforderungen des vorrausfahrenden Streifenwagens, auf einen Parkplatz nördlich von Achern zu folgen, beschleunigte aber kurz vor der Einfahrt wieder zurück auf die Autobahn. Offenbar weil der Streifenwagen parallel auf dem Parkplatz ebenfalls beschleunigte, parkte der Fahrer seinen Citroen auf dem Standstreifen und gab Fersengeld. Zurück ließ er nicht nur seine vier Mitfahrer zwischen 17 und 22 Jahren, sondern auf dem rechten Fahrstreifen Tüten mit mehreren hundert Gramm Haschisch und einigen Gramm Kokain. Der Fahrer konnte in der Nacht nicht mehr aufgegriffen werden. Gegen den noch unbekannten und seine Mitfahrer richten sich nun die Ermittlungen der Kriminalpolizei.

