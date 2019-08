Ottersweier – Alarm nach Schmorbrand

Anzeige

Otterweier (ots) – Bisherigen Feststellungen zufolge haben ein technischer Defekt und ein daraus resultierender Schmorbrand in einem Verteilerkasten am Donnerstagabend in einer Einrichtung in der Hubstraße zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz geführt. Aufgrund der entstandenen Rauchentwicklung mussten die Hausbewohner kurzfristig das Gebäude verlassen. Verletzt wurde allerdings niemand. Der Sachschaden dürfte mehrere Hundert Euro betragen.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4350274