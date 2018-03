Ottersweier – Arbeitsunfall

Ottersweier (ots) – Ein 31 Jahre alter Mann musste heute Morgen nach einem Arbeitsunfall mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum Karlsruhe geflogen werden. Im Zuge von Instandsetzungsarbeiten in einem Betrieb in der Zeller Straße zog sich der Mann gegen 7.40 Uhr schwere Verletzungen zu. Die Rettungsmaßnahmen wurden von Einsatzkräften der Feuerwehren Ottersweier und Bühl unterstützt. Auch ein Vertreter der Berufsgenossenschaft kam an die Unglücksstelle. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen.

