Ottersweier – Behauptung widerlegt

Ottersweier (ots) – Bei einer Kontrolle am Freitagmorgen ist den Beamten des Polizeireviers Bühl in der Straße „Hatzenweier“ ein Autofahrer ohne gültigen Führerschein ins Netz gegangen. Der 49-Jährige behauptete den Polizisten gegenüber zunächst, eine Fahrerlaubnis zu besitzen. Ein Blick in das polizeiliche Auskunftssystem widerlegte jedoch die Behauptungen des Mannes. Ihm steht nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ins Haus.

