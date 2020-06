Ottersweier – Comicsüchtig?

Anzeige

Ottersweier (ots) – Mit dem Leseverhalten einer 22 Jahre alten Frau wird sich nun die Führerscheinstelle des Landratsamtes Rastatt beschäftigen müssen. An sich ist gegen das Schmökern in einem unterhaltsamen und vom Alltag ablenkenden Comic nichts einzuwenden. Die Lektüre sollte allerdings nicht während der Fahrt hinter dem Steuer eines Autos aufgeschlagen werden. So geschehen am Donnertagmittag auf der L 75 zwischen Sasbach und Ottersweier. Eine Verkehrsteilnehmerin war kurz nach 13 Uhr darüber verwundert, dass eine vor ihr fahrende Renault-Lenkerin einen bis dato undefinierbaren Gegenstand in der Hand hielt und hierbei Schlangenlinien fahrend nahezu die gesamte Fahrbahnbreite in Anspruch nahm. Während eines Halts in der Hubstraße lüftete sich das Geheimnis. Die 22-Jährige hatte ein Comicheft auf ihrem Schoß liegen und räumte gegenüber einer hinzugezogenen Streifenbesatzung des Polizeireviers Bühl ein, während der Fahrt darin gelesen zu haben. Die junge Autofahrerin konnte sich während des verkehrserzieherischen Gesprächs nicht so richtig damit anfreunden, dass sie dies zukünftig im Sinne der Verkehrssicherheit zu unterlassen habe. Bislang ist den Ermittlern keine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer bekannt. Falls jemand, entgegen bisheriger Erkenntnisse, durch das Fahrverhalten der Leseliebhaberin gefährdet wurde, soll sich der- oder diejenige bitte unter der Rufnummer: 07223 99097-0 mit den Beamten des Polizeireviers Bühl in Verbindung setzen.

