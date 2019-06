Ottersweier – E-Bike im Visier

Anzeige

Ottersweier (ots) – Zwei noch unbekannte Männer haben sich am Montagabend in der Hebelstraße an einem E-Bike zu schaffen gemacht. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll das Duo in einem in Frankreich zugelassenen Nissan unterwegs gewesen sein und zwischen 18 Uhr und 20 Uhr den elektromotorisierten Drahtesel ins Visier genommen haben. Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Bühl konnte im Rahmen eine Fahndung zwar das Fahrrad auf einem nahe gelegenen Parkplatz auffinden, die Langfinger waren jedoch bereits verschwunden.

