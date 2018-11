Ottersweier – Kurze Flucht

Anzeige

Ottersweier (ots) – Nur kurz währte die Flucht eines Rollerfahrers, als er am Sonntagabend in der Eisenbahnstraße einen Streifenwagen der Polizei erblickte. Der junge Mann befuhr kurz vor 19 Uhr die Straße und lenkte sein Zweirad bei Erkennen der Beamten in den Hof eines Grundstückes und ließ es auf einer dortigen Wiese zurück. Hinter einem Gebüsch wähnte er sich unterdes in Sicherheit. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass an dem Roller technische Veränderungen durchgeführt wurden, das Gefährt schneller fuhr und der Mann nicht über die hierfür erforderliche Fahrerlaubnis verfügte. Ein durchgeführter Test erhärtete den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Auswertung einer im Anschluss durchgeführten Blutentnahme soll hierüber Klarheit erbringen.

