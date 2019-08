Ottersweier, L 86a – Auto von Brücke beworfen, gibt es Zeugen?

Anzeige

Otterweier (ots) – Glücklicherweise unversehrt haben zwei 35 und 69 Jahre alte Männer in der Gutenbergstraße eine hinterlistige Attacke eines bislang Unbekannten auf ihren Peugeot überstanden. Laut Schilderung von Fahrer und Beifahrer des Kleinwagens habe ein auffallend schlanker Mann, bekleidet mit einem schwarzen Oberteil, ihr Auto am Freitagvormittag von einer Brücke, unweit der Unterführung der Rheintalbahn, mit einem schweren Gegenstand beworfen. Das Geschoss soll gegen 11:40 Uhr auf der Windschutzscheibe des Peugeot eingeschlagen und die Scheibe zum Splittern gebracht haben. Der erschrockene Fahrer hielt nach dem Einschlag seinen Wagen an und verständigte die Polizei. Am Fahrzeug ist ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro entstanden. Die Beamten des Polizeireviers Bühl ermitteln nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bitten mögliche Zeugen oder wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, sich unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 zu melden.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4362500