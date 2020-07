Ottersweier – Mit Motorrad aufgefahren

Anzeige

Ottersweier (ots) – Ein Auffahrunfall mit einem Motorrad führte am Dienstagnachmittag zu einem Einsatz von mehreren Rettungskräften, einem Rettungshubschrauber und Beamten des Polizeireviers Bühl. Der 64 Jahre alte Lenker eines Motorrads war gegen 17:15 Uhr auf der B3 in Richtung Achern unterwegs, als er den Rückstau an der Abfahrt Ottersweier-Unzhurst offenbar zu spät erkannte und leicht auf den Volvo einer dort wartenden Autofahrerin auffuhr. Zur Behandlung wurde der leicht verletzte in das Krankenhaus nach Achern gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 700 Euro geschätzt. /ma

