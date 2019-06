Ottersweier – Radfahrer touchiert

Anzeige

Ottersweier (ots) – Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einer Autofahrerin am Freitagvormittag im Kreisverkehr vor der Dorfkirche musste ein 83 Jahre alter Radler mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Der Senior war gegen 10.45 Uhr von der Eisenbahnstraße in den Kreisel eingefahren und wollte in Richtung Laufer Straße weiterradeln. Hierbei wurde er von einer 63-jährigen Toyota-Lenkerin touchiert und kam zu Fall. Ein Sachschaden dürfte nach bisherigen Feststellungen nicht entstanden sein.

