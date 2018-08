Ottersweier – Schwerverletzt nach Arbeitsunfall

Anzeige

Ottersweier (ots) – Gesichtsverletzungen zog sich ein Mann am Freitagmorgen gegen 10 Uhr bei einem Arbeitsunfall in der Gutenbergstraße zu. Beim Aufpumpen eines Reifens platzte der Pneu. Umherfliegende Splitter der Plastikfelge verletzten den Mann. Nach einer ersten Versorgung durch den Rettungsdienst, wurde der Arbeiter zur weiteren Versorgung mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4025574