Ottersweier – Unfall / Zeugen gesucht

Ottersweier (ots) – Ein 68-jähriger Mitsubishi-Fahrer war am Mittwochvormittag von Haft kommend auf der Lindenstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur Hubstraße kollidierte er mit dem Opel eines 42 Jahre alten Mannes, der zeitgleich in die Kreuzung einfuhr. Beide Unfallbeteiligten gaben den alarmierten Beamten des Polizeireviers Bühl gegenüber an, bei grüner Ampel gefahren zu sein. Es entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro. Mögliche Zeugen des Unfalls wenden sich bitte unter der Telefonnummer 07223 99097-0 an die Ermittler.

