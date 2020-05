Ottersweier, Unzhurst, A 5 – Leichtverletzter und hoher Schaden nach Unfallflucht, Zeugen gesucht – Mehrere Beanstandungen wegen nicht gebildeter Rettungsgasse

Anzeige

Ottersweier (ots) – Ein Leichtverletzter und rund 50.000 Euro Sachschaden sind die Folgen einer Unfallflucht am frühen Donnerstagmorgen auf der Nordfahrbahn in Höhe Unzhurst. Laut Schilderung eines 41 Jahre alten Sattelzugfahrers sei er gegen 4:20 Uhr von einem anderen Schwergewicht überholt werden. Plötzlich wechselte der nun gesuchte und bislang unbekannte Fahrer des überholenden Sattelzugs nach rechts, sodass der 41-Jährige nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei kollidierte er mit mehreren Leitplankelementen und Verkehrszeichen, bis er schließlich abseits der Fahrbahn im Grünbereich zum Stillstand kam. Der 41-Jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich indes vom Ort des Geschehens, ohne sich um das angerichtete Malheur zu kümmern. Wer Hinweise zu dem geflüchteten Sattelzug und/oder dessen Fahrer geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer: 07223 80847-0 bei den Beamten des Verkehrsdienstes, Außenstelle Bühl. Der rechte Fahrstreifen war für Bergungsmaßnahmen bis gegen 12:30 Uhr gesperrt werden. Bis dahin mussten sechs Verkehrsteilnehmer sanktioniert werden, da sie den Einsatzfahrzeugen in dem sich gebildeten Verkehrsstau nicht ausreichend Platz ließen, um die Durchfahrt in einer Rettungsgasse zu ermöglichen. Die beanstandeten Fahrer erwartet nach den neuesten Änderungen des Bußgeldkatalogs nun nicht nur ein saftiges Bußgeld von 200 Euro, sondern überdies ein mehrwöchiges Fahrverbot sowie Punkte in Flensburg.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781/21-1211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4603230 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4603230