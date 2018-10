Ottersweier – Versuchte Einbrüche

Anzeige

Ottersweier (ots) – Noch unbekannte Einbrecher versuchten im Verlauf des Donnerstagmorgens in der Straße „Am Salzwässerle“ gleich zweimal ihr Glück. Zwischen 8 Uhr und 11.15 Uhr hebelten die ungebetenen Besucher zunächst an der Haustür eines Anwesens. Da die Pforte dem kriminellen Treiben jedoch standhielt, versuchten es die Langfinger anschließend am Nachbargebäude. Letztlich mussten sie ohne Beute von Dannen ziehen. Es blieb ein Sachschaden von insgesamt rund 1.000 Euro zurück.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4098507