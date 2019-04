Ottersweier – Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Anzeige

Ottersweier (ots) – Ein leicht verletzter Radfahrer ist das Ergebnis einer Unfallflucht am Dienstagmorgen in der Hauptstraße in Ottersweier. Der noch unbekannte Fahrer eines schwarzen PKW mit mutmaßlich Bühler Zulassung soll nach bisherigen Erkenntnissen von Sasbach kommen in Richtung Ortsmitte gefahren sein und beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr die Vorfahrt eines 16-jährigen Radfahrers missachtet haben. Dieser kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher suchte derweil das Weite. Hinweise werden unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 an die Beamten des Polizeireviers Bühl erbeten.

/ya

