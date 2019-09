Anzeige

Ulm (dpa/lsw) – Eine 76 Jahre alte Fahrerin eines Elektrofahrrads ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto gestorben. Das teilte die Polizei am Montag mit. Beim Überqueren einer Straße in Ulm hatte die Seniorin ein Auto übersehen, dessen 44 Jahre alte Fahrerin Vorfahrt hatte. Bei dem Unfall am vergangenen Mittwoch wurde die Pedelec-Fahrerin schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wo sie später starb.