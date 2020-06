Person schießt auf Passanten vor dem Hauptbahnhof Pforzheim

Anzeige

Pforzheim (ots) – Eine bislang nicht namentlich bekannte Person schoß gegen 14.50Uhr aus einem Fenster des Gebäudes ggü. des Hauptbahnhofgebäudes auf 2 Personen (Passanten). Diese wurden auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofes Pforzheim vermtl. mit manipulierten Diabolo-Geschossen aus einem Luftdruckgewehr beschossen. Ein Zeuge konnte eine Person mit Gewehr an einem Fenster des gegenüberliegenden Gebäudes sehen. Beide Personen wurden leicht verletzt und erlitten einmal eine Platzwunden am Kopf (stark blutend) und einmal am Ellenbogen. Das Gebäude wurde starken Kräften betreten. Die entsprechende Wohnung wurde durchsucht und die Munition und das Gewehr aufgefunden. aufgefunden. Ein Tatverdächtiger Deutscher wurde festgenommen, die Tatbeteiligung wurde noch nicht konkretisiert. Weitere Ermittlungen folgen.

