Pfalzgrafenweiler – 78-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Pfalzgrafenweiler (ots) – Am Mittwochmorgen hat sich bei Pfalzgrafenweiler ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine 78-jährige Volvofahrerin verletzt wurde.

Der 47-jährige Fahrer eines Nissans mit Anhänger war gegen 11:45 Uhr auf der Landesstraße 353 von Pfalzgrafenweiler kommend in Richtung Egenhausen unterwegs. An einer Kreuzung nahm ihm die von Bösingen kommende 78-Jährige die Vorfahrt. Durch den folgenden Zusammenstoß des Volvos mit dem Anhänger wurde die 78-Jährige leicht verletzt. Sie musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Sowohl der Volvo, als auch der Anhänger des Nissans waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 7.000 Euro.

