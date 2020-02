Pfalzgrafenweiler – Einbruch in Firma und aufgebrochene Pkw

Anzeige

Pfalzgrafenweiler (ots) – Unbekannte verschafften sich in der Zeit von Montagabend auf Dienstagfrüh Zutritt zu einer Firma in der Edelweilerstraße. Die Täter hebelten ein Fenster zu einem Kellerraum auf und gelangten so ins Innere. Im Büro wurden mehrere Schränke aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Täter nichts entwendet.

Im unmittelbaren Umfeld zur Firma wurden im gleichen Zeitraum zwei Pkw aufgebrochen. Ein geparkter Volvo in der Edelweilerstraße und ein Polo in der Bühlstraße. Die Unbekannten konnten aus Polo rund 200 Euro Bargeld entwenden.

Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Der Tatzeitraum kann von 17.15 Uhr bis 07.00 Uhr eingegrenzt werden. Der Gesamtschaden kann noch nicht beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Horb, Tel. 07451/96-0, in Verbindung zu setzen.

