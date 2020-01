Pfalzgrafenweiler – Fahranfängerin von Blitzeis überrascht

Anzeige

Pfalzgrafenweiler (ots) – Zum Glück nur leicht verletzt wurde eine 18-Jährige Peugeot-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend im Landkreis Freudenstadt. Gegen 23.30 Uhr befuhr die Fahranfängerin die K 4726 von Edelweiler in Richtung Wörnersberg, als sie offensichtlich von Blitzeis überrascht wurde und ins Schleudern geriet. Hierdurch schaukelte sich das Fahrzeug auf und überschlug sich. Die 18-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und zur weiteren ärztlichen Versorgung durch einen Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 8500 Euro.

Simone Unger, Pressestelle

