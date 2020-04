54-Jähriger in Pfinztal wegen eines versuchten Tötungsdelikts verhaftet

Anzeige

In Pfinztal ist es in einer Unterkunft für Asylbewerber am Samstag offenbar zu einem Tötungsversuch gekommen. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft in Karlsruhe gemeinsam mitteilten, habe am frühen Abend ein Bewohner der Einrichtung einen anderen Mann mit einem Messer attackiert.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich demnach um einen 54-Jährigen. Er soll mit einem Messer auf einen 32-jährigen Asylbewerber losgegangen sein – nach Einschätzung der Ermittler mit der Absicht, diesen zu töten.

Der Angegriffene habe die Attacke mit Hilfe eines Zeugen abwehren und flüchten können. Der Zeuge erlitt dabei eine Schnittwunde an der Hand. Der 32-jährige selbst blieb unverletzt.

Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter nahe der Wohnung des 32-Jährigen festnehmen. Die Ursache für den Angriff des 54-Jährigen sei unklar, heißt es in der Mitteilung. Zuvor habe es offenbar einen Streit gegeben.

Der mutmaßliche Täter befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

ots/BNN