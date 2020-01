Pfinztal-Berghausen – Einbruch in Bistro

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am frühen Montagmorgen kam es in der Brückstraße in Pfinztal-Berghausen zu einem Einbruch in ein dort befindliches Bistro.

Im Zeitraum von 00.00 bis 06.30 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter zuerst an der Ostseite des Gebäudes ein Fenster auf und gelangten so in die dortige Passage. Anschließend wuchteten sie ein weiteres Fenster mit brachialer Gewalt auf und gelangten so in die Räumlichkeiten des Bistros. Dort hebelten die Einbrecher zwei Geldspielautomaten auf und rissen einen Tresor mit den Tageseinnahmen von der Wand. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt hierzu der Polizeiposten Pfinztal-Berghausen unter 0721/4639227 entgegen.

Silke Gehrig, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4491139 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4491139