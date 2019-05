Pfinztal-Berghausen – Kradfahrer überholt stehende Autokolonne und verursacht Unfall

Anzeige

Pfinztal-Berghausen (ots) – Nach einem verbotswidrigen Überholmanöver stieß am Freitag gegen 07.00 Uhr auf der Karlsruher Straße/Einmündung Weiherstraße ein 18-jähriger Motorradfahrer mit einem Pkw zusammen. Er kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus und es entstand Sachschaden von insgesamt 11.000 Euro.

Nach den Feststellungen des Verkehrsunfalldienstes stockte der nach Karlsruhe führende Berufsverkehr. Ein Pkw hielt an und gewährte an der Kreuzung Weiherstraße einer 52-jährigen Autofahrerin die Vorfahrt. Die Frau wollte aus ihrer Sicht nach links in Richtung Berghausen abbiegen und tastete sich vorsichtig in die Kreuzung. Plötzlich überholte der Zweiradfahrer die stehenden Fahrzeuge über die Sperrfläche hinweg und stieß mit der 52-Jährigen zusammen. Beide Fahrzeuge mussten anschließend abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4273513