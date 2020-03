Pfinztal – Einbruch in Arztpraxis – Polizei sucht Zeugen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Bargeld von mehreren hundert Euro hat ein Einbrecher auf seiner Diebestour in der Nacht zum Dienstag erbeutet.

Zwischen 21:30 Uhr und 07:00 Uhr versuchte der Eindringling zuerst über die Eingangstür sich Zutritt in die Praxis zu verschaffen. Als ihm dies Missglückte hebelte er vermutlich mithilfe eines Schraubendrehers ein Fenster auf und gelangte so in die Räumlichkeiten. Im Tresenbereich nahm er das aufgefundene Bargeld an sich und flüchtet über das Fenster ins frei. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich zirka 1.000 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich beim Polizeirevier Durlach unter 0721-4539227 zu melden.

