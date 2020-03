Pfinztal – Einbruch in Lagerhalle – Polizei sucht Zeugen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Unbekannte sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Lagerhalle in Pfinztal eingebrochen.

In der Straße „Am Steinäcker“ in Pfinztal brachen bislang unbekannten Täter in die dortige Lagerhalle ein. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt in den Dachboden der Halle, von dort aus gelangten sie dann in das Hauptlager. Entwendet wurden Werkzeuge und Maschinen im Wert von mehreren Tausend Euro.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeiposten Pfinztal unter 0721-4539227 in Verbindung zu setzen.

