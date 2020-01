Pfinztal – Einbruchsversuch in Wohnhaus

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Diebe versuchten am Freitag, zwischen 15:00 und 17:00 Uhr, mit einem nicht bekannten Werkzeug die Haustür eines Wohnhauses in der Beethovenstraße in Söllingen aufzuhebeln, was letztendlich misslang. An der Haustür entstand geringer Sachschaden.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721/4907-0 in Verbindung zu setzen.

